Live Napoli-Udinese 0-0 | Di Lorenzo spreca sotto porta!

Advertising

juventusfc : UN SOLO, GRANDE, OBIETTIVO! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE su @JuventusTv: ? - MondoNapoli : LIVE - Napoli pericoloso in questi primi minuti: Di Lorenzo spreca davanti al portiere. - - SkySport : Napoli e Udinese sono in campo: segui il LIVE #SkySerieA #SerieA #SkySport #NapoliUdinese #Napoli #Udinese - CalcioPillole : #NapoliUdinese 0-0 Live: inizia la partita Segui la diretta su CalcioinPillole ???? - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #NapoliUdinese: inizia la partita -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Ilin cerca della sicurezza di un posto in Champions League contro un' Udinese ormai salva. L'anticipo del Diego Maradona apre il terz'ultimo turno di Serie A . Sono sei i risultati utili ...Allo stadio Maradona, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Maradona',e Udinese si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiUdinese 0 - 0 MOVIOLA ...Un gol mancato da parte di Di Lorenzo che su sponda di Osimhen, spara alto davanti a Musso. Poteva fare di più il laterale azzurro. L’Udinese gioca molto bene in difesa, una delle migliori del campion ...Rojadirecta Napoli-Udinese DIRETTA LIVE – Streaming gratis, segui la partita SERIE A: Napoli-Udinese, 36/a giornata La Serie A riprende questo martedì alle ore 20:45 ...