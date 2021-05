La truffa dei libici sui migranti | “Prima li salvano | poi li fanno ripartire”

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 maggio 2021) Una fonte diplomatica a Tripoli spiega al Foglio che dietro all’afflusso record deia Lampedusa dai tempi di Mare Nostrum ci sarebbero le responsabilità dirette del governo libico e i suoi legami con i trafficanti di esseri umani. “Molti deiintercettati in mare dalla Guardia costiera di Tripoli svaniscono nel nulla – ci dice la fonte, che preferisce restare anonima – e si sospetta che siano rivenduti dalle autorità ai trafficanti di esseri umani che ora godono di sufficiente libertà per metterli sui barconi e lasciarli partire di nuovo”. In alcuni dei centri di detenzione gestiti dal governo i numeri deiaccolti restano costanti da settimane: “E’ molto strano, se si pensa che di contro, ogni giorno, le autorità dichiarano invece un gran numero di ingressi di detenuti. E’ successo nel centro di al Mabani, a ...