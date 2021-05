La guerra del pesce | altra aggressione ai pescherecci mazaresi Questa volta i turchi

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di martedì 11 maggio 2021) Ladelcontinua e nel mirino ci sono sempre icostretti ad allontanarsi parecchio dalle coste siciliane per trovare il. In questo caso uno della flotta di Mazara del vallo, il “Michele Giacalone”, è stato assaltato da un altro motopesca turco mentre si trovava in acque internazionali, tra la Siria il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.