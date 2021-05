Capone (UGL): “Necessaria riforma strutturale e interventi di sistema per fermare strage sul lavoro” (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – “È senz’altro positiva la volontà manifestata dal Ministro Orlando di rafforzare le tutele dei lavoratori. Per affrontare il complesso tema della sicurezza, tuttavia, occorrono interventi di sistema e misure adeguate. Auspico, pertanto, una riforma strutturale e non provvedimenti di natura emergenziale, frutto della comprensibile ondata di sdegno per i recenti e drammatici infortuni mortali”. È quanto ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito al dibattito sul tema della sicurezza sul lavoro. “Da anni il sindacato UGL è impegnato su questo tema, anche attraverso la manifestazione nazionale ‘Lavorare per vivere’ volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno delle cosiddette ‘morti bianche’. L’obiettivo è quello di chiedere che la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – “È senz’altro positiva la volontà manifestata dal Ministro Orlando di rafforzare le tutele dei lavoratori. Per affrontare il complesso tema della sicurezza, tuttavia, occorronodie misure adeguate. Auspico, pertanto, unae non provvedimenti di natura emergenziale, frutto della comprensibile ondata di sdegno per i recenti e drammatici infortuni mortali”. È quanto ha dichiarato Paolo, Segretario Generale dell’UGL, in merito al dibattito sul tema della sicurezza sul. “Da anni il sindacato UGL è impegnato su questo tema, anche attraverso la manifestazione nazionale ‘Lavorare per vivere’ volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno delle cosiddette ‘morti bianche’. L’obiettivo è quello di chiedere che la ...

