Calcio: Pirlo, ‘non voglio vedere rassegnazione, siamo a un punto dal 4° posto’ (Di martedì 11 maggio 2021) Torino, 11 mag. – (Adnkronos) – “Domani dobbiamo fare una grande partita ma la cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione nei ragazzi”. Così l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del match del Mapei Stadium contro il Sassuolo. “Nulla è perduto, io ne ho viste di tutti i colori dato che sono nel Calcio da tanto tempo -aggiunge Pirlo-. Io ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0. Abbiamo ancora possibilità di raggiungere l’obiettivo, siamo a un punto dal 4° posto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Torino, 11 mag. – (Adnkronos) – “Domani dobbiamo fare una grande partita ma la cosa più importante è che nonnei ragazzi”. Così l’allenatore della Juventus Andreain conferenza stampa alla vigilia del match del Mapei Stadium contro il Sassuolo. “Nulla è perduto, io ne ho viste di tutti i colori dato che sono nelda tanto tempo -aggiunge-. Io ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0. Abbiamo ancora possibilità di raggiungere l’obiettivo,a undal 4° posto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

federicocasotti : A posteriori è mancato il coraggio di intervenire drasticamente su #Pirlo dopo Porto e Benevento, quando l’iceberg… - pisto_gol : Le ultime parole fumose di Marianella su Pirlo, Sarri e Lampard - Per Sempre Calcio (perché chi dimentica è complic… - ZZiliani : La grafica dice 0-0 ma siamo al 14’. La realtà è che #Pirlo, il #Predestinato nonchè #Maestro (ha inventato il calc… - PassioneCalc10 : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_Official: «Non voglio vedere rassegnazione domani; abbiamo un punto di distacco dalla zona Champions League e abbi… - MassimoCaputi : Caos #Juventus: deludente in campo e dal futuro in bilico, con l’UEFA che minaccia l'esclusione dalle coppe. Cos’è… -