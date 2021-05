Calcio | Nicola | Milan in forma ma Toro punta al traguardo

Advertising

TORINO - Il tecnico del Torino Davide, in conferenza stampa, ha presentato la sfida al Milan di domani sera: " Come si ferma il Milan? Abbiamo affrontato tante squadre toste, loro hanno qualità e sono in forma. Per fermarli ...... ma noi abbiamo una voglia assoluta di raggiungere l'obiettivo e ogni gara può diventare determinante: dobbiamo fare un tot di punti per salvarci": così il tecnico del Torino, Davide, alla ...La Juve cerca il riscatto contro il Sassuolo, il Milan fa visita al Torino. Napoli impegnato in casa contro l'Udinese, mentre la Lazio ospita il Parma. Big match al Meazza tra Inter e Roma ...TORINO - Il tecnico del Torino Davide Nicola, in conferenza stampa, ha presentato la sfida al Milan di domani sera: "Come si ferma il Milan? Abbiamo affrontato tante squadre toste ...