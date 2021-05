Bombe su Gaza e razzi su Tel Aviv | guerra tra Hamas e Israele

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bombe Gaza

Per questo sono stati richiamati 5mila riservisti e schierati a ridosso del confine conla ... Ma stanotte è ancora l'ora delleAbbiamo lanciato 130 razzi in reazione alla distruzione di un grande edificio a". La situazione appare molto critica e questa volta i conflitto non colpisce solo i territori della Striscia e ...Tre morti tra gli israeliani e 30 fra i palestinesi: tra questi anche dieci minorenni. Seconda notte di ostilità. La tregua appare lontana ...Dopo giorni di manifestazioni dei palestinesi contro lo sfratto di 4 famiglie dal quartiere Sheikh Jarrah a Gerusalemme est e di una violenta repressione da parte delle forze di occupazione israeliane ...