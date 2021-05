Virtus Bologna-Trento: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) Segafredo Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento si affrontano nell’ultimo turno della regular season di Serie A1 2020/2021. I trentini vanno in Emilia con l’obiettivo di vincere e staccare il pass per i playoff. Attualmente ottavi, i bianconeri potrebbero anche perdere e beneficiare di una sconfitta di Cremona, impegnata a Milano. Lunedì 10 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire in diretta tv su Eurosport 2 ed in live streaming su Eurosport Player e Discovery +. LIVE – Virtus Bologna-Trento, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN diretta (sportface.it) SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Segafredoe Dolomiti Energiasi affrontano nell’ultimo turno della regular season diA1. I trentini vanno in Emilia con l’obiettivo di vincere e staccare il pass per i playoff. Attualmente ottavi, i bianconeri potrebbero anche perdere e beneficiare di una sconfitta di Cremona, impegnata a Milano. Lunedì 10 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire intv su Eurosport 2 ed in livesu Eurosport Player e Discovery +. LIVE –A1RISULTATO IN(sportface.it) SportFace.

