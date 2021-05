Un capo classico con un potere "magico" in più. Ecco come abbinarlo con eleganza (Di lunedì 10 maggio 2021) Ci sono dei pezzi che sopravvivono all’andirivieni delle mode e che tutte dovremmo avere sempre nell’armadio. Proprio come il tubino nero, morbido e lungo, un capo classico che non conosce limiti di tempo, età e… fisico. Sì, perché tra tutte le sue magiche caratteristiche, c’è anche quella di un super effetto snellente naturale. Le sfilate primavera estate 2021 insegnano. Il look col tubino nero alla sfilata di Brandon Maxwell PE21. Leggi anche › Il look del giorno, con la cintura che esalta l’abito midi Dove l’abbiamo visto Il tubino fu inventato nel 1926 dalla stilista Coco Chanel col nome di Petite robe noire (letteralmente: “vestitino nero”). L’intenzione era quella di creare un abito adatto per qualunque occasione. La sua ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 maggio 2021) Ci sono dei pezzi che sopravvivono all’andirivieni delle mode e che tutte dovremmo avere sempre nell’armadio. Proprioil tubino nero, morbido e lungo, unche non conosce limiti di tempo, età e… fisico. Sì, perché tra tutte le sue magiche caratteristiche, c’è anche quella di un super effetto snellente naturale. Le sfilate primavera estate 2021 insegnano. Il look col tubino nero alla sfilata di Brandon Maxwell PE21. Leggi anche › Il look del giorno, con la cintura che esalta l’abito midi Dove l’abbiamo visto Il tubino fu inventato nel 1926 dalla stilista Coco Chanel col nome di Petite robe noire (letteralmente: “vestitino nero”). L’intenzione era quella di creare un abito adatto per qualunque occasione. La sua ...

