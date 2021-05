Ue: "Contratto AstraZeneca resta in vigore fino alla consegna dell'ultima dose" (Di lunedì 10 maggio 2021) “La consegna di tutte le dosi previste dal Contratto in vigore con AstraZeneca è la priorità per noi. Il Contratto resta in vigore fino alla consegna dell’ultima dose”. Così un portavoce dell’Esecutivo comunitario dopo le dichiarazioni del commissario Ue, Thierry Breton. “Il vaccino AstraZeneca è importante per il nostro portafoglio e viene somministrato a migliaia di europei. La società non ha rispettato gli impegni contrattuali e per questo la Commissione ha avviato un’azione giudiziaria. In passato abbiamo informato che non abbiamo esercitato l’opzione dei 100milioni dosi aggiuntive. Non ci possiamo pronunciare per il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) “Ladi tutte le dosi previste dalinconè la priorità per noi. Ilin”. Così un portavoce’Esecutivo comunitario dopo le dichiarazioni del commissario Ue, Thierry Breton. “Il vaccinoè importante per il nostro portafoglio e viene somministrato a migliaia di europei. La società non ha rispettato gli impegni contrattuali e per questo la Commissione ha avviato un’azione giudiziaria. In passato abbiamo informato che non abbiamo esercitato l’opzione dei 100milioni dosi aggiuntive. Non ci possiamo pronunciare per il ...

