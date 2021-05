Toti: "Via subito il coprifuoco Abbiamo i protocolli, usiamoli" (Di lunedì 10 maggio 2021) "Il coprifuoco lo abolirei e basta. Si prima molto prima a toglierlo del tutto". E' netta e chiara l'opinione del Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, intervistato da Affaritaliani.it sulle misure anti-Covid e sul possibile allentamento delle restrizioni. I tempi? "Va abolito subito, andava già spostato a mezzanotte quando Abbiamo cominciato a riaprire e ora va tolto... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 10 maggio 2021) "Illo abolirei e basta. Si prima molto prima a toglierlo del tutto". E' netta e chiara l'opinione del Governatore della Regione Liguria Giovanni, intervistato da Affaritaliani.it sulle misure anti-Covid e sul possibile allentamento delle restrizioni. I tempi? "Va abolito, andava già spostato a mezzanotte quandocominciato a riaprire e ora va tolto... Segui su affaritaliani.it

