Tavecchio | “Bisogna rendere il VAR accessibile per tutte le azioni Super Lega? I rapporti con la Juve vanno recuperati”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Carlo, ex presidente della Figc, ha parlato a “La politica nel pallone” su GR Parlamento: “Noi abbiamo ottenuto col presidente Blatter questa riforma sostanziale che ha portato il 98% della risoluzione di errori arbitrali. Per quanto riguarda l’applicazione del Var, l’uomo può sbagliare. Chissà quanti errori avremmo avuto senza il supporto del video”. Pensa che la classe arbitrale stia continuando a fare resistenza nei confronti del Var?“All’inizio il Var gli arbitri non lo volevano, Nicchi non lo voleva. Sono stato molto insistente. Noi abbiamo toccato una cattedrale che era difficile entrare, col Var abbiamo aperto delle logiche, valutare un fatto con delle prove. L’hanno inventato nel basket o nel tennis. Condivido che questo fu un trauma per gli arbitri: ora c’è una lenta accettazione che penso porterà al rispetto della tecnologia. È ancora difficile ...