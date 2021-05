Serie C playoff, la situazione: i verdetti e i prossimi incontri (Di lunedì 10 maggio 2021) Serie C alla sua fase playoff e dopo il primo turno, caratterizzato da diverse sorprese, si guarda subito al prossimo con diversi derby piuttosto interessanti. Ecco cosa è successo ieri e il programma completo del prossimo turno. I risultati nel primo turno playoff del girone A Nel girone A, il Grosseto ha vestito i panni del pirata e sul campo del Lecco, ha inflitto ai padroni di casa un pesante 4-1, propiziato dalle reti di Raimo, Sicurella e Merola (doppietta per lui), le quali hanno reso inutile quello firmato da Iocolano per il momentaneo pareggio. Anche la Juventus U23 ha centrato la vittoria in trasferta, questa volta affondando i Tigrotti della Pro Patria per 3-1, grazie alle reti di Ranocchia, Brighenti e Correia, arrivate dopo il vantaggio dei padroni di casa con Latte Lath. L’Albinoleffe invece, ha staccato il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)C alla sua fasee dopo il primo turno, caratterizzato da diverse sorprese, si guarda subito al prossimo con diversi derby piuttosto interessanti. Ecco cosa è successo ieri e il programma completo del prossimo turno. I risultati nel primo turnodel girone A Nel girone A, il Grosseto ha vestito i panni del pirata e sul campo del Lecco, ha inflitto ai padroni di casa un pesante 4-1, propiziato dalle reti di Raimo, Sicurella e Merola (doppietta per lui), le quali hanno reso inutile quello firmato da Iocolano per il momentaneo pareggio. Anche la Juventus U23 ha centrato la vittoria in trasferta, questa volta affondando i Tigrotti della Pro Patria per 3-1, grazie alle reti di Ranocchia, Brighenti e Correia, arrivate dopo il vantaggio dei padroni di casa con Latte Lath. L’Albinoleffe invece, ha staccato il ...

Advertising

StampaAlessandr : Serie C, tutti i risultati del primo turno di playoff. Ci sono tante sorprese - basketinside360 : LBA, tutte le combinazioni in vista dei playoff - - infoitsport : CRONACA Playoff Serie C 2020/2021, il Palermo batte il Teramo e avanza al secondo turno - sportavellino : Playoff, si va verso lo stop. Cambia anche la formula? - - compatoo2 : RT @capricorne_o: -