PlayStation 1 fatta interamente di Lego è l'ultima incredibile trovata di un fan! (Di lunedì 10 maggio 2021) Un fan ha deciso di realizzare una PlayStation Lego funzionante! Anthony John Clarke ha documentato fino ad ora ogni fase della sua creazione su TikTok, che è iniziata con la ricerca della vecchia console. Il processo è iniziato rimuovendo l'elettronica dal guscio di plastica originale. La nuova scocca sarebbe arrivata sotto forma di una custodia fatta di Lego, realizzata interamente in mattoni e mantenendo alcune delle funzioni richieste dalla vecchia custodia in plastica. Quindi il creatore ha dovuto pensare all'organizzazione dei cavi e dei pulsanti, ma questa era solo la prima fase del processo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021) Un fan ha deciso di realizzare unafunzionante! Anthony John Clarke ha documentato fino ad ora ogni fase della sua creazione su TikTok, che è iniziata con la ricerca della vecchia console. Il processo è iniziato rimuovendo l'elettronica dal guscio di plastica originale. La nuova scocca sarebbe arrivata sotto forma di una custodiadi, realizzatain mattoni e mantenendo alcune delle funzioni richieste dalla vecchia custodia in plastica. Quindi il creatore ha dovuto pensare all'organizzazione dei cavi e dei pulsanti, ma questa era solo la prima fase del processo. Leggi altro...

Advertising

gmlavolpe : RT @LittlePrinceCm8: Locatelli era il mio nome in cima alla lista dei prendibili in mezzo. Giocatore verticale, che ci manca come il pane.… - LittlePrinceCm8 : Locatelli era il mio nome in cima alla lista dei prendibili in mezzo. Giocatore verticale, che ci manca come il pan… - GamingToday4 : PlayStation e Discord: è fatta! - 19max85 : @SpudFNVPN Fratello se la cuenta fosse fatta di veri tifosi, quelli da stadio e non da divano e Playstation, la cue… -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation fatta Playstation integra la piattaforma Discord che piaceva anche a Microsoft Il Sole 24 ORE PlayStation 1 fatta interamente di Lego è l'ultima incredibile trovata di un fan! La console è funzionante ma deve ancora essere terminata. Un fan ha deciso di realizzare una PlayStation LEGO funzionante! Anthony John Clarke ha documentato fino ad ora ogni fase della sua creazione ...

Console più pulita? Tra Xbox e PlayStation la spunta… Nintendo Switch! Certo, il primo pensiero di buona parte dei gamer non è sicuramente rivolto verso l’igiene personale, ma in ogni caso si tratta di un aspetto da non sottovalutare, soprattutto in ...

La console è funzionante ma deve ancora essere terminata. Un fan ha deciso di realizzare una PlayStation LEGO funzionante! Anthony John Clarke ha documentato fino ad ora ogni fase della sua creazione ...Certo, il primo pensiero di buona parte dei gamer non è sicuramente rivolto verso l’igiene personale, ma in ogni caso si tratta di un aspetto da non sottovalutare, soprattutto in ...