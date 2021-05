Palamara difende il pm Storari | prassi costante confrontarsi con i colleghi Ma Davigo…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’ex-presidente dell’Anm, Lucaed ex-componente del Csm, che lo ha radiato dalla magistratura, prende posizione nello scontro che sta dilaniando, in questi giorni, la corporazione delle toghe divise fra innocentisti e colpevolisti sui verbali dell’avvocato Pietro Amara consegnati in un incontro segreto a Milano, sotto forma di appunti word – dunque non in originale – dal pm milanese Paoloall’allora membro di palazzo dei Marescialli, Piercamillo Davigo. Proprio oggi si incontrano i capi delle Procure di Roma e di Brescia per dirimere la questione delle competenze e decidere quale delle due è titolata a indagare sulla vicenda: se Brescia che, in effetti, ha la competenza territoriale sui magistrati milanesi o Roma che ha già in corso un’inchiesta sulla segretaria di Davigo al Csm, Marcella Contraffatto, accusata di aver fatto arrivare ...