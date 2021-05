"Non mi piace più stare sola". Arisa, la tristissima confessione su "Amici": il crollo psicologico dopo la finalissima (Di lunedì 10 maggio 2021) I progetti privati, quelli professionali. Di questo ma non solo ha parlato Arisa, ospite di Mara Venier a Domenica in, su Rai uno, nella puntata di ieri 9 maggio. La cantante ha confessato di essere triste per la fine del Serale di Amici 20 su Canale 5 che si concluderà la prossima settimana. “Non ho grandi velleità, mi piacerebbe sicuramente fare una famiglia, non mi piace più tanto stare da sola. Mi sposo? Vediamo”, ha annunciato. Durante la ventesima edizione del programma di Maria De Filippi la cantante ha conosciuto persone alle quali si è molto legata, fra le quali Rudy Zerbi. Sono memorabili i suoi siparietti con lui. E pure durante la semifinale, per esempio, si sono pizzicati lanciandosi frecciatine e messaggi osè. Ma ora Arisa dovrà dire addio al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) I progetti privati, quelli professionali. Di questo ma non solo ha parlato, ospite di Mara Venier a Domenica in, su Rai uno, nella puntata di ieri 9 maggio. La cantante ha confessato di essere triste per la fine del Serale di20 su Canale 5 che si concluderà la prossima settimana. “Non ho grandi velleità, mirebbe sicuramente fare una famiglia, non mipiù tantoda. Mi sposo? Vediamo”, ha annunciato. Durante la ventesima edizione del programma di Maria De Filippi la cantante ha conosciuto persone alle quali si è molto legata, fra le quali Rudy Zerbi. Sono memorabili i suoi siparietti con lui. E pure durante la semifinale, per esempio, si sono pizzicati lanciandosi frecciatine e messaggi osè. Ma oradovrà dire addio al ...

Advertising

chetempochefa : 'Ho sempre preso brutti voti a scuola, non ho mai letto tanto. Probabilmente so abbastanza cose 'intellettuali' per… - RDS_official : '??Ma adesso portami a casa, che mi spaventa l’inverno | Le gambe stanno cedendo Non vedi che ho troppo freddo |Marl… - chetempochefa : 'Non mi fa impazzire il vostro tempo, non mi piace il sole, a me piace alzarmi al mattino, guardare fuori dalla fin… - giulianadip : Non so che dirvi a me la canzone di bugo di Sanremo piace - aryxlou : @91HVARRY non mi piace tanto però mi sono impegnata ahahah -