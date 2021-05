Multiplayer Risponde torna oggi alle 16.00: annichiliteci di domande! – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Multiplayer Risponde torna oggi alle 16:00 con una nuova puntata in cui, come sempre, tenteremo di Rispondere a tutti i quesiti che vi attanagliano.. Indovinate un po’? oggi torna il Multiplayer Risponde, la rubrica in cui tentiamo di dare risposte alle domande che vi attanagliano. A partire dalle 16:00, quindi, il buon Vincenzo Lettera si impegnerà per rendere la vostra esistenza un po’ meno grigia. Naturalmente prima dovete annichilirlo di domande, sennò a cosa Risponde? Cosa chiedere a Vincenzo? Ad esempio potreste farvi dare numi sulla crisi dei semiconduttori, che come tutti sanno è colpa sua, oppure farvi dire … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 10 maggio 2021) Il16:00 con una nuova puntata in cui, come sempre, tenteremo dire a tutti i quesiti che vi attanagliano.. Indovinate un po’?il, la rubrica in cui tentiamo di dare rispostedomande che vi attanagliano. A partire d16:00, quindi, il buon Vincenzo Lettera si impegnerà per rendere la vostra esistenza un po’ meno grigia. Naturalmente prima dovete annichilirlo di domande, sennò a cosa? Cosa chiedere a Vincenzo? Ad esempio potreste farvi dare numi sulla crisi dei semiconduttori, che come tutti sanno è colpa sua, oppure farvi dire … Notizie ...

Advertising

Multiplayerit : Multiplayer Risponde torna oggi alle 16.00: annichiliteci di domande! - infoitscienza : Resident Evil Village, il Multiplayer Risponde e It Takes Two sul canale Twitch di - Multiplayerit : Multiplayer Risponde, nuova puntata oggi alle 16.00: sotto con le domande! - infoitscienza : Multiplayer Risponde, nuova puntata oggi alle 16.00: sotto con le domande! – NotiziaVideogiochi per PC e console |… -