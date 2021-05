Leggi d’Italia | cos’è una legge | come nasce e come entra in vigore

Leggi su zon

(Di lunedì 10 maggio 2021) Lerappresentano lo strumento legislativo per eccellenza, con il quale si disciplina ogni aspetto della società e dell’economia Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta della. A meno che non abbiamo vissuto in una caverna sotto gli oceani, ovviamente. E tutti abbiamo sentito detti tipo: “laè uguale per tutti“, “lanon ammette ignoranza“, “dura lex sed lex” o il mitologico “in nome della!” In effetti, lesono lo strumento privilegiato da molti ordinamenti giuridici per disciplinare il funzionamento dello Stato, della società, dell’economia e molto altro. Ovviamente, esistono vari tipi di, che variano da un ordinamento all’altro, ma ci sono comunque degli elementi che le accomunano tutte. ...