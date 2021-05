Le previsioni meteo di martedì 11 maggio

(Di lunedì 10 maggio 2021) – Condizioni di marcata instabilità al Nord, instabile al Centro. Al Sud ampi soleggiamenti al mattino ma condizioni in peggioramento dalla sera. – Giornata all’insegna dell’instabilità con nuvole in aumento e rovesci anche a carattere temporalesco che interesseranno il Nord e il Centro. Nord – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali Condizioni in peggioramento al Nord con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature faranno registrare un crollo con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Addensamenti compatti e rovesci sparsi sulle regioni centrali Condizioni di marcata instabilità anche sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 23 gradi. Sud – Cielo in prevalenza sereno ...

Liguria . Avvio di settimana caratterizzato da una nuova perturbazione atlantica: sono attese piogge anche di forte intensità. Ecco nel dettaglio lesecondo gli esperti del centroLimet . ) [1] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 2 [html] => Oggi, lunedì 10 maggio , mattinata con molte nubi sul centro - ponente, non si esclude ...Inizio settimana caratterizzato da nuova perturbazione atlantica, sono attese piogge anche di forte intensità. Queste ledi Limet LIguria per le prossime ore: Lunedì 10 maggio 2021 Mattinata con molte nubi sul centro - ponente, non si esclude qualche piovasco sull'Imperiese. Ampie schiarite riusciranno ...(LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A TORINO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO). La situazione nel resto del Piemonte. Pioggia anche persistente. Temperature minime comprese tra 7 e 15 °C e mas ...Zero termico a 4100 metri. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Est con intensità di 17 km/h. La situazione meteo in città. A Palermo cieli sereni. (LE PREVISIONI IN ITALIA - ...