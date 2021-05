Incidenti: muore tra braccia del padre, soccorritore del 118 (Di lunedì 10 maggio 2021) Antonio è un autista soccorritore del 118. Quando ha visto l'immagine del figlio incastrato tra le lamiere dell'auto coinvolta nell'incidente ha cominciato ad urlare. Dolore, rabbia, lacrime. Lui, è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) Antonio è un autistadel 118. Quando ha visto l'immagine del figlio incastrato tra le lamiere dell'auto coinvolta nell'incidente ha cominciato ad urlare. Dolore, rabbia, lacrime. Lui, è ...

Advertising

Happy4Trigger : @indiepatico Le morti legate a cause esterne di traumatismo e avvelenamento (suicidi, omicidi, incidenti stradali…)… - lavocedelne : Tragico schianto in moto a Terragnolo: muore un 56enne, giornata di grande lavoro per il 118… - rep_firenze : Due incidenti stradali: a Pontedera, muore una 27 enne, nell'aretino un 36 enne [aggiornamento delle 17:59] - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadilc: #lecco #brianza #incidenti #Casatenovo, muore donna di 31 anni Fatale lo scontro fra moto e auto - laprovinciadilc : #lecco #brianza #incidenti #Casatenovo, muore donna di 31 anni Fatale lo scontro fra moto e auto -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti muore Incidenti: muore tra braccia del padre, soccorritore del 118 Antonio è un autista soccorritore del 118. Quando ha visto l'immagine del figlio incastrato tra le lamiere dell'auto coinvolta nell'incidente ha cominciato ad urlare. Dolore, rabbia, lacrime. Lui, è ...

I funerali di Luana, vescovo: "Morti sul lavoro litania che deve arrestarsi, ce ne chiedono conto" ...che questo pensiero si accompagni al pensiero per tutti coloro che se ne sono andati per incidenti ... Anche di Luana sapevo molto, e quando un bambino che è stato nostro alunno muore, anche da adulto, è ...

Incidente a San Severino, muore papà di 36 anni il Resto del Carlino Salernitana in A, dramma alla festa: muore un tifoso granata di 28 anni I festeggiamenti in corso a Salerno per la promozione della squadra di calcio in serie A sono stati turbati questa sera da un incidente mortale nel quale ha perso la vita un giovane di 28 ...

Incidenti: muore tra braccia del padre, soccorritore del 118 Antonio è un autista soccorritore del 118. Quando ha visto l'immagine del figlio incastrato tra le lamiere dell'auto coinvolta nell'incidente ha cominciato ad urlare. Dolore, rabbia, lacrime. (ANSA) ...

Antonio è un autista soccorritore del 118. Quando ha visto l'immagine del figlio incastrato tra le lamiere dell'auto coinvolta nell'incidente ha cominciato ad urlare. Dolore, rabbia, lacrime. Lui, è ......che questo pensiero si accompagni al pensiero per tutti coloro che se ne sono andati per... Anche di Luana sapevo molto, e quando un bambino che è stato nostro alunno, anche da adulto, è ...I festeggiamenti in corso a Salerno per la promozione della squadra di calcio in serie A sono stati turbati questa sera da un incidente mortale nel quale ha perso la vita un giovane di 28 ...Antonio è un autista soccorritore del 118. Quando ha visto l'immagine del figlio incastrato tra le lamiere dell'auto coinvolta nell'incidente ha cominciato ad urlare. Dolore, rabbia, lacrime. (ANSA) ...