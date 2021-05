Il vino più costoso al mondo è invecchiato nello Spazio (Di lunedì 10 maggio 2021) Un milione di dollari: tanto vale il vino più costoso al mondo. O, anzi, sarebbero meglio dire «dell'universo» dato che la bottiglia in questione - un già pregiatissimo Château Petrus 2000 - è la prima nella storia ad essere invecchiata nello Spazio: è partita a novembre del 2019 ed è rientrata il 14 gennaio 2021 a bordo di una navicella Dragon ( SpaceX) rimanendo per 14 mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ora che è tornata sulla Terra, è pronta per essere messa all'asta da Christie's: un'asta privata con un prezzo di partenza di 830mila dollari, che fa gola ai collezionisti che non vedono l'ora di accaparrarsi il vino più costoso al mondo destinato a far parte per questo dei Guinness da Primati, ma anche la scatola che lo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Un milione di dollari: tanto vale ilpiùal. O, anzi, sarebbero meglio dire «dell'universo» dato che la bottiglia in questione - un già pregiatissimo Château Petrus 2000 - è la prima nella storia ad essere invecchiata: è partita a novembre del 2019 ed è rientrata il 14 gennaio 2021 a bordo di una navicella Dragon ( SpaceX) rimanendo per 14 mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ora che è tornata sulla Terra, è pronta per essere messa all'asta da Christie's: un'asta privata con un prezzo di partenza di 830mila dollari, che fa gola ai collezionisti che non vedono l'ora di accaparrarsi ilpiùaldestinato a far parte per questo dei Guinness da Primati, ma anche la scatola che lo ...

