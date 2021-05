Il putiferio su Biancaneve ‘non consenziente’ spiega la pandemenza in cui siamo finiti (Di lunedì 10 maggio 2021) In scienza è noto col il nome di “effetto farfalla” almeno a partire dal 1962. Fu il meteorologo Edward Lorenz ad analizzarlo per primo, ipotizzando che il minuscolo battito di ali di un’innocua farfalla, all’interno di un sistema oltremodo complesso ma interconnesso quale è l’ecosistema ambientale in cui viviamo, avrebbe potuto trasformarsi in un uragano a distanza di migliaia di km. La teoria dell’ “effetto farfalla” non ha mai trovato una dimostrazione precisa e definitiva. Tuttavia la nostra epoca sta vivendo qualcosa di simile, considerando che la globalizzazione dell’economia e delle tecnologie mediatiche ha trasformato il mondo umano in un sistema reticolare e interconnesso. È bastato il semplice commento di due sconosciute giornaliste di un piccolo giornale online di San Francisco, per provocare la reazione sconsiderata, rabbiosa e indignata in persone di mezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) In scienza è noto col il nome di “effetto farfalla” almeno a partire dal 1962. Fu il meteorologo Edward Lorenz ad analizzarlo per primo, ipotizzando che il minuscolo battito di ali di un’innocua farfalla, all’interno di un sistema oltremodo complesso ma interconnesso quale è l’ecosistema ambientale in cui viviamo, avrebbe potuto trasformarsi in un uragano a distanza di migliaia di km. La teoria dell’ “effetto farfalla” non ha mai trovato una dimostrazione precisa e deva. Tuttavia la nostra epoca sta vivendo qualcosa di simile, considerando che la globalizzazione dell’economia e delle tecnologie mediatiche ha trasformato il mondo umano in un sistema reticolare e interconnesso. È bastato il semplice commento di due sconosciute giornaliste di un piccolo giornale online di San Francisco, per provocare la reazione sconsiderata, rabbiosa e indignata in persone di mezzo ...

Advertising

ilfattoblog : Il putiferio su Biancaneve ‘non consenziente’ spiega la pandemenza in cui siamo finiti - eliadome : RT @ClaudioDeglinn2: Disneyland riapre dopo la pandemia, ma si è scatenato il putiferio per la casa di Topolino in California nella sezione… - IPredicatore : RT @ClaudioDeglinn2: Disneyland riapre dopo la pandemia, ma si è scatenato il putiferio per la casa di Topolino in California nella sezione… - Stefanialove_of : @GianpaoloNasta @frenchigg @stocazzzzzo Ovviamente altrimenti faccio scoppiare un putiferio come per Biancaneve, si… - LuOdul : RT @ClaudioDeglinn2: Disneyland riapre dopo la pandemia, ma si è scatenato il putiferio per la casa di Topolino in California nella sezione… -