Il piano di Draghi sui migranti

Ripristino degli accordi di Malta per il ricollocamento volontario dei richiedenti asilo in Europa, accordi bilaterali con Libia e Tunisia, sostegno da parte della Commissione europea. Con l'aumento degli sbarchi a Lampedusa – in 24 ore si sono registrati 20 attracchi per un totale di 2.128 persone secondo quanto riporta l'Ansa – il governo Draghi sta disegnando la sua road map per gestire la nuova stagione degli arrivi dei migranti sulle coste italiane. Ieri mattina, ricevute le notizie da Lampedusa, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese – racconta La Stampa – ha chiamato il premier per chiedergli di mettere la questione migranti in cima all'agenda del prossimo consiglio dei ministri, quello che avrebbe dovuto essere dedicato al nuovo decreto di aiuti alle imprese. Matteo Salvini, che dell'immigrazione ha fatto il suo cavallo di ...

