Covid, i poliziotti non ne possono più: «Non siamo sceriffi». 5.080 i nuovi contagi, 198 i decessi (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 5.080 nuovi contagi da Covid in Italia. Registrati inoltre altri 198 morti. Secondo i dati della Protezione Civile, sono 130mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, l’indice di positività è del 3.9%. 2.158 i ricoverati in terapia intensiva (-34 da ieri), 80 i nuovi ingressi Covid: 15.427 ricoveri ordinari (+20 da ieri). 3.619.586 i guariti in totale (+15.063), 373.670 gli attualmente positivi (-10.184). Campania con 943 casi e Lazio con 680 sono le regioni con il più alto numero di contagi. Covid, il Mosap: «Non siamo sceriffi» A tenere alta l’attenzione sono anche le norme sul coprifuoco. Sull’orario da far rispettare è sceso in campo il sindacato di Polizia Mosap. «Non vorremmo passare come sceriffi. I ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 5.080dain Italia. Registrati inoltre altri 198 morti. Secondo i dati della Protezione Civile, sono 130mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, l’indice di positività è del 3.9%. 2.158 i ricoverati in terapia intensiva (-34 da ieri), 80 iingressi: 15.427 ricoveri ordinari (+20 da ieri). 3.619.586 i guariti in totale (+15.063), 373.670 gli attualmente positivi (-10.184). Campania con 943 casi e Lazio con 680 sono le regioni con il più alto numero di, il Mosap: «Non» A tenere alta l’attenzione sono anche le norme sul coprifuoco. Sull’orario da far rispettare è sceso in campo il sindacato di Polizia Mosap. «Non vorremmo passare come. I ...

