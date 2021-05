Coca-Cola PizzaVillage@Home: la pizza torna a casa (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Seconda tappa per il Coca-Cola pizzaVillage@Home in programma a Napoli dal 3 al 6 giugno p.v. L’innovativo format phigital, ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, dopo il successo del primo appuntamento a Palermo lo scorso mese di marzo, approda nella capitale mondiale della pizza con un’edizione speciale diffusa a sostegno della riapertura delle pizzerie cittadine. Il concetto di @Home ampia i suoi confini con un pizzaVillage che, oltre ad arrivare nelle case dei napoletani con i servizi delivery e take-away, entrerà anche in quelle dei pizzaioli. Un invito quindi a tornare a gustare la pizza in pizzeria e a scoprire il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Seconda tappa per ilin programma a Napoli dal 3 al 6 giugno p.v. L’innovativo format phigital, ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, dopo il successo del primo appuntamento a Palermo lo scorso mese di marzo, approda nella capitale mondiale dellacon un’edizione speciale diffusa a sostegno della riapertura delle pizzerie cittadine. Il concetto di @ampia i suoi confini con unche, oltre ad arrivare nelle case dei napoletani con i servizi delivery e take-away, entrerà anche in quelle deiioli. Un invito quindi are a gustare lain pizzeria e a scoprire il ...

Advertising

vaIchiria : @tinyseulgis_ dopo mi aiuto con la coca cola - Soft_Gelo : RT @Abiso_la: Coca Cola in Dubai - napolicittametr : Metronapoli - A Napoli la seconda tappa del Coca-Cola PizzaVillage@Home - Adam_Abdulls : RT @Abiso_la: Coca Cola in Dubai - VincoAfro : RT @Abiso_la: Coca Cola in Dubai -