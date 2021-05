Chi sfrutta di più i settori giovanili: Genoa e Milan al top (Di lunedì 10 maggio 2021) La stagione 2020/21 si avvia alla conclusione ed è possibile dare uno sguardo anche ad alcune delle caratteristiche dei calciatori che sono scesi in campo finora. Il CIES Football Observatory lo ha fatto, con un focus sui club che hanno utilizzato più degli altri i calciatori cresciuti nei rispettivi settori giovanili. In particolare, è stata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) La stagione 2020/21 si avvia alla conclusione ed è possibile dare uno sguardo anche ad alcune delle caratteristiche dei calciatori che sono scesi in campo finora. Il CIES Football Observatory lo ha fatto, con un focus sui club che hanno utilizzato più degli altri i calciatori cresciuti nei rispettivi. In particolare, è stata L'articolo

Advertising

Paola_Glmnn : Detesto le ingerenze, chi non sa stare al proprio posto, chi sfrutta le situazioni per tornaconto personale. Chi me… - _RomamoR : La colpa di tutto ciò è di chi sta su IG Di chi vive in un mondo fatto di finte foto bellissime e finte storie scon… - AMinghetti : RT @CalcioFinanza: Chi sfrutta di più i settori giovanili: #Genoa e #Milan al top in #SerieA - faberskj : RT @Fede_Spera86: @faberskj È proprio questo il punto. Non c'è un futuro roseo ad attenderli. Ci vorrebbero politiche internazionali di sv… - lino_83 : RT @CalcioFinanza: Chi sfrutta di più i settori giovanili: #Genoa e #Milan al top in #SerieA -