Bucchi | ' Napoli | vai avanti con Gattuso'

(Di lunedì 10 maggio 2021)- AMagazine . com è intervenuto Cristian, ex attaccante del Napoli e tecnico momentaneamente senza panchina. " Per il Napoli contro lo Spezia è stata una grande vittoria

Questo change è stato un salto in avanti evidente per il centrocampo del- ha spiegato- . Bene la difesa con Manolas e Rrahmani al centro, nonostante lo Spezia non avesse un ...Queste el sue parole: SU SPEZIA -SU OSIMHEN SU DEMME. BAKAYOKO ED IL CENTROCAMPO DELASSERISCE CHE ILNON DEVE TEMERE NESSUNO AVEDE BENE GATTUSO"Champions? Il Napoli non deve temere nessuno" Sulla corsa Champions: "Restano tre partite difficilissime per gli azzurri, perchè Udinese, Fiorentina e Hellas Verona sono i peggiori avversari che si ...NAPOLI - Cristian Bucchi, allenatore, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "Napoli Magazine": "Grande vittoria del Napoli contro lo Spezia, quattro gol sono tanti. Con il ritorno de ...