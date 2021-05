Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 maggio 2021)DEL 9 MAGGIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER LA PRENESTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA, IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E VIA DEL MARE; A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E GIUSTINIANA IN DIREZIONE OLGIATA; SEMPRE PER TRAFFICO IN USCITA CIRCONE SOSTENUTA SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CERVETERI; CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD, DOVE SI PROCEDE A RILENTO SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’APPIA, TRA VIA ...