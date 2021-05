Serie A: Osimhen e Vlahovic, i campioni del domani (Di domenica 9 maggio 2021) Il sabato della Serie A ha portato alla ribalta la freschezza e la potenza di Osimhen e Vlahovic, trascinatori di Napoli e Fiorentina Le prime battute della 35esima giornata di Serie A consacrano due nuovi campioni del nostro campionato. Le doppiette di Victor Osimhen e Dusan Vlahovic sono state il carburante dei successi preziosissimi di Napoli e Fiorentina, ora più vicine ai rispettivi obiettivi. Giovani e fortissimi, l’identikit basico di due centravanti puri che proprio in queste ultime settimane stanno balzando vertiginosamente agli onori delle cronache. Anche perché siamo arrivati alla quarta gara consecutiva in gol, 5 reti per il napoletano e addirittura 6 per il fiorentino. Travolgente il pomeriggio del nigeriano: un ciclone che si è abbattuto sul Picco e su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Il sabato dellaA ha portato alla ribalta la freschezza e la potenza di, trascinatori di Napoli e Fiorentina Le prime battute della 35esima giornata diA consacrano due nuovidel nostro campionato. Le doppiette di Victore Dusansono state il carburante dei successi preziosissimi di Napoli e Fiorentina, ora più vicine ai rispettivi obiettivi. Giovani e fortissimi, l’identikit basico di due centravanti puri che proprio in queste ultime settimane stanno balzando vertiginosamente agli onori delle cronache. Anche perché siamo arrivati alla quarta gara consecutiva in gol, 5 reti per il napoletano e addirittura 6 per il fiorentino. Travolgente il pomeriggio del nigeriano: un ciclone che si è abbattuto sul Picco e su ...

sscnapoli : Con Osimhen (10) e @HirvingLozano70 (10) salgono a tre i giocatori del Napoli in doppia cifra in questo campionato,… - CorSport : #Osimhen, la nuova stella del #Napoli: numeri da campione ?? - SkySport : SPEZIA-NAPOLI 1-4 Risultato finale ? ? #Zielinski (15') ? #Osimhen (23') ? #Osimhen (44') ? #Piccoli (64') ?… - danalbertov : RT @sscnapoli: Con Osimhen (10) e @HirvingLozano70 (10) salgono a tre i giocatori del Napoli in doppia cifra in questo campionato, nessuna… - Papaanouveau : RT @sscnapoli: Con Osimhen (10) e @HirvingLozano70 (10) salgono a tre i giocatori del Napoli in doppia cifra in questo campionato, nessuna… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Osimhen Pagelle Spezia - Napoli 1 - 4, highlights e voti fantacalcio Le pagelle e highlights di Spezia - Napoli 1 - 4, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021: Osimhen è il migliore del match Spezia (4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajili, Chabot, Marchizza; Estevez (33'st Acampora), Ricci, Maggiore; Gyasi (23'st Farias), Agudelo (33'st ...

Cinquina e festa per l'Inter, il Napoli trascinato da Osimhen, Vlahovic affonda la Lazio Una squadra formato Champions dove brilla la stella Osimhen: il nigeriano, a segno nelle ultime ... come i suoi anni, raggiungendo Lukaku al secondo posto nella classifica marcatori della Serie A e ...

