NieR Replicant ver 1 22474487139… | molto di più di un semplice “remake” | rinnovati grafica | sonoro e sistema di combattimento

(Di domenica 9 maggio 2021)è sicuramente un prodotto affascinante, non solo per la storia che racconta ma per la vita del prodotto stesso. Il gioco originale uscito ormai undici anni fa su PlayStation3 ed Xbox360 metteva i giocatori davanti a una trama complessa e misteriosa che seduceva e incuriosiva, nonostante il comparto tecnico debole e undinon troppo immediato; negli anni diventa un fenomeno di nicchia, che però rimane semi sconosciuto fino all’arrivo del suo seguito,Automata, che forte deldisviluppato dal team di Platinum games riesce a fare breccia nel cuore dei giocatori occidentali, portando cosi alla decisione di creare un “aggiornamento” del primo capitolo, ma migliorandolo sotto ogni punto di vista. ...

VALS_g : NieR Replicant ver.1.22474487139... e8a898e686b6e382b5e383bce38390e383bc (GOLD) #PlayStationTrophy #PS5Share,… - Chiraqi : NieR Replicant ver.1.22474487139... e8a898e686b6e382b5e383bce38390e383bc (Gold) - mauvais_poete : NieR Replicant ver.1.22474487139... Maestro della forgia (SILVER) #PlayStationTrophy #PS5Share,… - KapKavayrn : NieR Replicant ver.1.22474487139... e8a898e686b6e382b5e383bce38390e383bc (Or) #PS4share - Quicklime_CaO : NieR Replicant ver.1.22474487139... e8a898e686b6e382b5e383bce38390e383bc (GOLD) #PlayStationTrophy #PS5Share,… -

Ultime Notizie dalla rete : NieR Replicant

Il Fatto Quotidiano

ver.1.22474487139 scende di prezzo su Amazon per Xbox One, Series X e PS4 (giocabile anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità), il remake di, pubblicato ...Stiamo parlando ovviamente di, remake dello storico capitolo rilasciato nel lontano 2010. Il titolo di Yoko Taro è riuscito ad ottenere il primo posto di questa speciale classifica ...NieR Replicant è primo nella classifica retail italiana che va dal 16 al 25 aprile. IIDEA ha pubblicato di recente i dati di vendita del mercato videoludico italiano per la settimana che va dal 16 al ...Come riportato dall'IIDEA, NieR Replicant è riuscito a piazzarsi in cima all'ultima classifica di vendite retail in Italia.