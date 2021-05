Netflix, annuncio inaspettato: “Interromperemo qualsiasi attività” (Di domenica 9 maggio 2021) Con un annuncio inaspettato, Netflix attacca i Golden Globes. Infatti il colosso di Red Hastings è pronto ad interrompere ogni attività con l’organizzazione. Netflix lancia l’attacco ai Golden Globes ed annuncia di non voler più collaborare fino all’arrivo di modifiche per rendere la cerimonia più inclusiva. L’annuncio arriva direttamente dal CEO di Netflix, Ted Sarandos, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Con unattacca i Golden Globes. Infatti il colosso di Red Hastings è pronto ad interrompere ognicon l’organizzazione.lancia l’attacco ai Golden Globes ed annuncia di non voler più collaborare fino all’arrivo di modifiche per rendere la cerimonia più inclusiva. L’arriva direttamente dal CEO di, Ted Sarandos, L'articolo proviene da Inews.it.

