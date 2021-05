Malpensa torna a volare. La festa che non t'aspetti

(Di domenica 9 maggio 2021) Varese - Il personale di terra dell'aeroporto internazionale di Milanosi è cimentato in una coreografia di gruppo sulle note della canzone "Jerusalema" per celebrare la ripartenza dei voli.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malpensa torna

IL GIORNO

... un tessuto industriale poco green; un forno crematorio che verrà raddoppiato per servire metà della provincia di Varese e dell'Altomilanese; il terminal cargo Hupac e il terminal cargo di? ...Sono tutti gratuiti, in modo da "dare un forte messaggio alle persone", ha spiegato Maffioli, ringraziando gli sponsor che sovvenzionano il festival (Ferrovie Nord Milano,Intermodale e ...Varese - Il personale di terra dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa si è cimentato in una coreografia di gruppo sulle note della canzone "Jerusalema" per celebrare la ripartenza dei voli.Nella trentesima giornata del campionato di serie A-1, la Openjobmetis torna in campo lunedì 10 maggio alle ore 20.45 al PalaPentassuglia per l’ultimo turno contro la Happy Casa Brindisi di coach Fran ...