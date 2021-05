Lino Guanciale dedica un brano di Lucilla Chiaradia ai suoi fan (Video)

(Di domenica 9 maggio 2021) L’attore recita una poesia diche “canta in un modo particolare la femminilità”dal suo profilo Instagramunaifan tratto dal libro di, dal titolo “Voce minore. Canti d’oblio“. “La poesia diè profonda e delicatissima e canta in un modo molto particolare la femminilità”, dice l’attore che poi recita una poesia tratta dal libro ed emoziona ifollower con i versi. Ecco la poesia: “Sono una croce che piange sangue ogni mese amami secondo passione quando il vento dirà quando il tempo sarà giusto quando ti troverai a farlo perché lo vorrai quanto me Amami secondo passione la parola sarà mia voce strumento danzante Io sono ...

