“La mascherina non la metto” e lo studente viene spedito in Psichiatria

A Fano uno studente che protestava contro l'uso della mascherina a scuola è stato sottoposto ad un TSO. La vicenda ha portato a più di una protesta per il provvedimento. Uno studente di un liceo di Fano nelle Marche è finito in Psichiatria dopo l'ennesimo rifiuto ad indossare la mascherina in classe: il ragazzo di 18 anni L'articolo proviene da Leggilo.org.

LegaSalvini : #Siri: Di rientro da Pesaro vi aggiorno sul TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) a cui è stato sottoposto uno s… - NicolaPorro : Non so se questo ragazzo di Fano fosse un pericoloso “negazionista” o se avesse bisogno d’aiuto. Ma mi stupisce che… - borghi_claudio : Vorrei avere delle fonti certe sulla questione del ragazzo portato in ospedale per la mascherina. Leggo di TSO perc… - Verdoux11 : RT @ImolaOggi: Sgarbi: ‘TSO a studente senza mascherina. Si vergognino! Plagiati sono i professori, non il ragazzo’ - valitutanto : RT @intuslegens: Mentre voi vi godete la zona gialla del cazzo, c'è un ragazzo rinchiuso in psichiatria contro la sua volontà perché non me… -