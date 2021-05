Harry, la frase che ha ferito profondamente Carlo (Di domenica 9 maggio 2021) Carlo è rimasto profondamente ferito da alcune affermazioni di Harry riguardo il suo ruolo nella famiglia reale. A svelarlo Duncan Larcombe, biografo reale, che al The Sun ha rivelato i retroscena riguardo il rapporto tesissimo fra Carlo e Harry. Il figlio della Regina sarebbe rimasto deluso da alcune frasi pronunciate da Harry nel corso dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey insieme a Meghan Markle. Così tanto da decidere di non perdonare il figlio. “Harry ha attaccato direttamente suo padre – ha spiegato Larcombe -. Il principe Carlo aspetta da sempre di diventare re e in un futuro non troppo lontano dovrà prendere il posto della Regina. Per questo le parole del figlio l’hanno ferito molto”. L’esperto fa ... Leggi su dilei (Di domenica 9 maggio 2021)è rimastoda alcune affermazioni diriguardo il suo ruolo nella famiglia reale. A svelarlo Duncan Larcombe, biografo reale, che al The Sun ha rivelato i retroscena riguardo il rapporto tesissimo fra. Il figlio della Regina sarebbe rimasto deluso da alcune frasi pronunciate danel corso dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey insieme a Meghan Markle. Così tanto da decidere di non perdonare il figlio. “ha attaccato direttamente suo padre – ha spiegato Larcombe -. Il principeaspetta da sempre di diventare re e in un futuro non troppo lontano dovrà prendere il posto della Regina. Per questo le parole del figlio l’hannomolto”. L’esperto fa ...

