Elon Musk | ' Ho la sindrome di Asperger | dico e posto cose strane | il mio cervello funziona così'

Usa: Elon Musk debutta al Saturday Night Live: E ammette, 'io primo con sindrome di Asperger ad ospitare show' - L'uomo più ricco del mondo è @JeffBezos . Elon Musk è secondo o terzo - Elon Musk è apparso al Saturday Night Live vestito da Wario - Il treno di satelliti Starlink di Elon Musk attraversa il cielo di Cagliari (Video) - Elon Musk ha un razzo che per la prima volta non è esploso. Al quinto tentativo.

Pensavate veramente che fossi un tipo rilassato e normale?', nel suo monologo di apertura, alla conduzione del 'Saturday Night Live',ha voluto offrire a tutti una spiegazione per alcuni ..., l'eccentico patron della Tesla, ha rivelato in diretta televisiva di soffrire della Sindrome di Asperger, una particlare forma di autismo caratterizata da gravi difficoltà nelle interazioni ...Non solo il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B: in queste ore sono numerosi in tutta Italia gli avvistamenti degli Starlink, i piccoli satelliti lanciati dalla SpaceX di Elon Musk per por ...Elon Musk ha debuttato al Saturday Night Live dichiarandosi la prima persona con la sindrome di Asperger ad ospitare lo show sulle tv americane. "O almeno, la prima persona ad ammetterlo", ha detto. ( ...