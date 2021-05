Canoa slalom, Europei 2021: la Germania va alle Olimpiadi, amaro quarto posto per Raffaello Ivaldi (Di domenica 9 maggio 2021) La Germania va a Tokyo, l’Italia non completa il contingente olimpico nella Canoa slalom: l’ultimo pass nella canadese maschile, agli Europei senior di Ivrea lo stacca per il proprio Paese il teutonico di origine ellenica Sideris Tasiadis, il quale giunge terzo e batte Raffaello Ivaldi, quarto ad appena 0.37 dal tedesco. Nella finale continentale l’oro va al transalpino Denis Gargaud Chanut, oro olimpico in carica, il quale però ha perso le selezioni interne della Francia e non sarà ai Giochi, primo in 87.55, mentre al secondo posto si piazza lo slovacco Matej Benus, staccato di 1.10, che però si consola vincendo le selezioni interne della Slovacchia per i Giochi. Come detto Tasiadis regala il pass alla Germania, chiudendo terzo a 1.92 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Lava a Tokyo, l’Italia non completa il contingente olimpico nella: l’ultimo pass nella canadese maschile, aglisenior di Ivrea lo stacca per il proprio Paese il teutonico di origine ellenica Sideris Tasiadis, il quale giunge terzo e battead appena 0.37 dal tedesco. Nella finale continentale l’oro va al transalpino Denis Gargaud Chanut, oro olimpico in carica, il quale però ha perso le selezioni interne della Francia e non sarà ai Giochi, primo in 87.55, mentre al secondosi piazza lo slovacco Matej Benus, staccato di 1.10, che però si consola vincendo le selezioni interne della Slovacchia per i Giochi. Come detto Tasiadis regala il pass alla, chiudendo terzo a 1.92 ...

