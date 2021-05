Spezia-Napoli, le pagelle degli azzurri: Osimhen non si ferma più (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMeret 6 – Non viene quasi mai chiamato in causa. Non può nulla contro il rimpallo fortunoso di Piccoli sulla rete dell’1-3 Di Lorenzo 7 – Condizione fisica straripante. Ottima la progressione sulla destra per servire l’assist al polacco. Ottima intesa con Politano. Manolas 6,5 – Partita non troppo impegnativa. Il Napoli gioca tutto all’attacco e Manolas difende con ordine insieme al compagno di reparto. Rrahmani 6,5 – Come per Manolas. Partita poco impegnativa. Si limita a contenere le poche sortite offensive dei padroni di casa. Hysaj 6 – Parte male con un giallo rimediato nei primi minuti di gara. Non si lascia condizionare dall’ammonizione e difende con ordine. Dal minuto 69 Mario Rui 6 – Difende bene e con ordine gli ultimi 20 minuti di gara. Fabian Ruiz 6,5 – Sublime il tacco per smarcare Demme. Il gol non arriva per pochi centimetri ma ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMeret 6 – Non viene quasi mai chiamato in causa. Non può nulla contro il rimpallo fortunoso di Piccoli sulla rete dell’1-3 Di Lorenzo 7 – Condizione fisica straripante. Ottima la progressione sulla destra per servire l’assist al polacco. Ottima intesa con Politano. Manolas 6,5 – Partita non troppo impegnativa. Ilgioca tutto all’attacco e Manolas difende con ordine insieme al compagno di reparto. Rrahmani 6,5 – Come per Manolas. Partita poco impegnativa. Si limita a contenere le poche sortite offensive dei padroni di casa. Hysaj 6 – Parte male con un giallo rimediato nei primi minuti di gara. Non si lascia condizionare dall’ammonizione e difende con ordine. Dal minuto 69 Mario Rui 6 – Difende bene e con ordine gli ultimi 20 minuti di gara. Fabian Ruiz 6,5 – Sublime il tacco per smarcare Demme. Il gol non arriva per pochi centimetri ma ...

