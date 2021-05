Serie A, Fiorentina-Lazio 2-0: doppietta di Vlahovic e viola vicini alla salvezza. La classifica (Di sabato 8 maggio 2021) Termina 2-0 il match del "Franchi" tra Fiorentina e Lazio.Vittoria fondamentale per la formazione di Iachini, sospinta da una doppietta di Vlahovic - a quota 21 gol in campionato - che trascina ancora una volta i viola al successo, divenendo il simbolo della sempre più vicina impresa salvezza della compagine toscana. Fondamentali anche le parate dell'estremo difensore della Fiorentina, Dragowski, contro una Lazio che si spegne alla distanza. Dopo un buon primo tempo, infatti, i biancocelesti del tecnico Simone Inzaghi non riescono a pungere la difesa gigliata ed escono dal Franchi a mani vuote. Si complica la corsa Champions League per la compagine biancoceleste.LA classifica AGGIORNATAMC sportid="1" ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) Termina 2-0 il match del "Franchi" tra.Vittoria fondamentale per la formazione di Iachini, sospinta da unadi- a quota 21 gol in campionato - che trascina ancora una volta ial successo, divenendo il simbolo della sempre più vicina impresadella compagine toscana. Fondamentali anche le parate dell'estremo difensore della, Dragowski, contro unache si spegnedistanza. Dopo un buon primo tempo, infatti, i biancocelesti del tecnico Simone Inzaghi non riescono a pungere la difesa gigliata ed escono dal Franchi a mani vuote. Si complica la corsa Champions League per la compagine biancoceleste.LAAGGIORNATAMC sportid="1" ...

