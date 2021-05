Razzo cinese devìa la traiettoria verso l’Italia: la raccomandazione degli esperti ai cittadini (Di sabato 8 maggio 2021) Le previsioni della Scienza annunciano le coordinate di materiale spaziale in movimento verso il Belpaese: cosa rischiamo? L’atmosfera in cui viviamo è soggetta a perenni esperimenti della Scienza per tenerla… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 8 maggio 2021) Le previsioni della Scienza annunciano le coordinate di materiale spaziale in movimentoil Belpaese: cosa rischiamo? L’atmosfera in cui viviamo è soggetta a perenni esperimenti della Scienza per tenerla… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - Ntonio71 : RT @SkyTG24: Razzo in caduta sulla Terra, i consigli della Protezione civile: “Non state all’aperto” - Nadia59677359 : Non vi preoccupare il razzo cinese prima di cadere ha chiesto quale è la regione più martoriata -