Quasi tutta Italia in zona gialla: i colori delle Regioni dal 10 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da lunedì 10 maggio, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss), e come confermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza anche la Valle d’Aosta tornerà in zona arancione, aggiungendosi a Sicilia e Sardegna e portando tutta l’Italia fuori dalla zona rossa. Calabria, Basilicata e Puglia passeranno invece in zona gialla, aggiungendosi ad Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Coprifuoco Ancora in vigore il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 del mattino, ma dopo le lunghe trattative interne al governo, e sotto la spinta ... Leggi su wired (Di sabato 8 maggio 2021) (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da lunedì 10, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss), e come confermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza anche la Valle d’Aosta tornerà inarancione, aggiungendosi a Sicilia e Sardegna e portandol’fuori dallarossa. Calabria, Basilicata e Puglia passeranno invece in, aggiungendosi ad Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Coprifuoco Ancora in vigore il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 del mattino, ma dopo le lunghe trattative interne al governo, e sotto la spinta ...

Advertising

borghi_claudio : Qui qualcuno non ha ancora capito che (grazie a noi, ma vabbè) già dal 26 Aprile scorso si può liberamente girare i… - palermomaniait : Coronavirus, Italia quasi tutta gialla, Sicilia resta in arancione - - aletrocino : Era andata quasi bene per tutta l'intervista, poi è cascata sulle nozze. #meloni - TUTTOINTER : @DanieleArcadi @Magh3tto @sciallao @sportmediaset se dai poco a tutti finisci per non rendere competitivo nessuno p… - giuseppeargent3 : @Musumeci_Staff Covid-colori regioni.E' una vergogna, la Sicilia rimane arancione,mentre quasi tutta l'Italia è gia… -