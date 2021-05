Parma | D’Aversa | “Giochiamo per vincere anche se siamo retrocessi”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 maggio 2021) Roberto, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di Serie A 2020/2021 contro l’Atalanta. “Devo dire che sotto l’aspetto morale il post gara non l’ho vissuto bene, ma credo sia normale perché c’è stato un verdetto di unaone che fatico ancora a nominarla e ad ammetterla” ammette l’allenatore ducale, “Sentimentalmente, al di là dell’aspetto professionale, la cosa che mi ha fatto star più male è questa. Credevo molto in questo, sapete quanto lavoro si è fatto per tornare in Serie A che è la categoria che ci compete. Poiprofessionisti, bisogna essere uomini sempre quando va bene e quando va male“. I crociati giocheranno le ultime quattro partite di campionato dasicuri ma l’obiettivo è onorare fino in fondo la stagione: ...