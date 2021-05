La denuncia di Renzi per il video di Report con lo 007 in autogrill (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Renzi ha depositato una denuncia per il video con lo 007 Marco Mancini in autogrill a Fiano Romano mostrato da Report. Il senatore di Italia Viva ha chiesto ai pubblici ministeri di verificare due potenziali reati. Ovvero l’intercettazione abusiva di un parlamentare e l’abuso d’ufficio. Il servizio mostrato da Report nasce da un video registrato da un’insegnante ferma nell’autogrill di Fiano Romano il 23 dicembre 2020. Lei riconosce Marco Mancini, agente del Dis, l’agenzia dei servizi segreti, con una carriera nel Sismi (Aise) dove ha assunto la carica di capo della divisione controspionaggio. Mancini ha riportato in Italia nel 2005 la giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena. Ed è stato condannato e poi assolto per sequestro di persona nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 8 maggio 2021) Matteoha depositato unaper ilcon lo 007 Marco Mancini ina Fiano Romano mostrato da. Il senatore di Italia Viva ha chiesto ai pubblici ministeri di verificare due potenziali reati. Ovvero l’intercettazione abusiva di un parlamentare e l’abuso d’ufficio. Il servizio mostrato danasce da unregistrato da un’insegnante ferma nell’di Fiano Romano il 23 dicembre 2020. Lei riconosce Marco Mancini, agente del Dis, l’agenzia dei servizi segreti, con una carriera nel Sismi (Aise) dove ha assunto la carica di capo della divisione controspionaggio. Mancini ha riportato in Italia nel 2005 la giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena. Ed è stato condannato e poi assolto per sequestro di persona nel ...

Advertising

RenatoSouvarine : RT @LaNotiziaTweet: Matteo Renzi ha depositato una denuncia per il video con lo 007 Marco Mancini in autogrill a Fiano Romano mostrato da R… - titina49 : RT @LaNotiziaTweet: Matteo Renzi ha depositato una denuncia per il video con lo 007 Marco Mancini in autogrill a Fiano Romano mostrato da R… - LaNotiziaTweet : Matteo Renzi ha depositato una denuncia per il video con lo 007 Marco Mancini in autogrill a Fiano Romano mostrato… - jessy03_JK : RT @PURPLES00BIN: mond4dori am4z0n posso scroccare i soldi di renzi oppa a mia sorella quindi mettete l'album dei txt !! vi mando la denunc… - Marco41136853 : @Turi_000 @CrBarbarini @IlMatto3 @matteorenzi @ilriformista E tu che cazzo ne sai di Renzi che lo difendi così a sp… -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia Renzi Intelligence e Difesa, al via la stagione delle nomine Nominato il 29 aprile del 2016 dall'allora premier Renzi, Parente ha già ricevuto due proroghe, una ... Troppo poco, denuncia Fdi, perché per legge delle nomine deve essere informato il Copasir che, ...

Giustizia, Salvini: "Raccolta firme con Radicali per referendum" Leggi anche "Via il coprifuoco", Renzi e Salvini d'accordo "Raccoglieremo le 500mila firme ...più - dicono - si presenta agli occhi degli italiani quello che il Partito Radicale da anni denuncia: la ...

Renzi manda in Procura la clip di Report: “Abusiva” Il Fatto Quotidiano La denuncia di Renzi per il video di Report con lo 007 in autogrill Matteo Renzi ha depositato una denuncia per il video con lo 007 Marco Mancini in autogrill a Fiano Romano mostrato da Report. Il senatore di Italia Viva ha chiesto ai pubblici ministeri di verificare ...

Renzi manda in Procura la clip di Report: “Abusiva” Matteo Renzi ci prova. Dopo il servizio di Report sull’incontro tra il leader di Italia Viva e lo 007 Marco Mancini, avvenuto nel dicembre scorso in un autogrill di Fiano Romano, l’ex premier ieri ha ...

Nominato il 29 aprile del 2016 dall'allora premier, Parente ha già ricevuto due proroghe, una ... Troppo poco,Fdi, perché per legge delle nomine deve essere informato il Copasir che, ...Leggi anche "Via il coprifuoco",e Salvini d'accordo "Raccoglieremo le 500mila firme ...più - dicono - si presenta agli occhi degli italiani quello che il Partito Radicale da anni: la ...Matteo Renzi ha depositato una denuncia per il video con lo 007 Marco Mancini in autogrill a Fiano Romano mostrato da Report. Il senatore di Italia Viva ha chiesto ai pubblici ministeri di verificare ...Matteo Renzi ci prova. Dopo il servizio di Report sull’incontro tra il leader di Italia Viva e lo 007 Marco Mancini, avvenuto nel dicembre scorso in un autogrill di Fiano Romano, l’ex premier ieri ha ...