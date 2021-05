Joe Colombo | un habitat per l’èra atomica

(Di domenica 9 maggio 2021) Joe(1930-1971) è stato, nel suo passaggio fugace sulla scena del design italiano, non solo un geniale precursore e una personalità singolarissima con la sua produzione di oggetti, sistemi d’arredo e monoblocchi, ma anche un designer che in maniera più evidente di altri, ha compreso aspetti e idiosincrasie della società italiana al termine degli anni della ricostruzione e già collocata in quelli del «miracolo economico». Non possedeva la carica eversiva di un Mari o l’ironia surreale di un Mendini … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SEditoriale : Inaugura venerdì 7/5 l'esposizione dedicata a #JoeColombo presso lo showroom @bredaquaranta di Milano. Alle ore 16… - Arredativo : Mini Coupé: la versione mini della lampada di Joe Colombo per Oluce: La lampada Coupé nacque nel 1967 da un’intuizi… - Arredativo : Mini Coupé: la versione mini della lampada di Joe Colombo per Oluce -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Colombo

Il Manifesto

Per questo deve dire grazie, e noi con lei, aBiden. Il nuovo vecchio presidente che dopo aver ... È l'uovo di, che per il solo fatto di essere messo sul tavolo comincia a rompere le uova ...Simbolicamente è un atto molto forte, perché ritienecome il 'primo genocida' e i popoli ...Borelli, consigliere comunale repubblicano di Staten Island ha massacrato il provvedimento con ...Le colombe della Sigi hanno preso il sopravvento sui falchi quest'ultimi non d'accordo sull'operazione Tacopina. Segnali confortanti per il futuro del Calcio Catania. Dopo la pioggia esce sempre il so ...Tra mostre e incontri l'estate milanese trova un epicentro per la sua ripartenza in una delle sue istituzioni culturali fondamentali. Un calendario di eventi lungo 12 mesi che porta fino all'inauguraz ...