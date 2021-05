Giorgia Meloni: «Quando mi chiamavano cicciona» (Di sabato 8 maggio 2021) «Le critiche sono la cosa più naturale per chi fa il mio lavoro. Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire. Questa cosa l’ho patita perché mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l’avessi protetta». A raccontarlo è Giorgia Meloni a Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo, cogliendo l’occasione per raccontare il suo lato più intimo e promuovere il suo libro, Io sono Giorgia, che uscirà prossimamente per Rizzoli. Leggi su vanityfair (Di sabato 8 maggio 2021) «Le critiche sono la cosa più naturale per chi fa il mio lavoro. Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire. Questa cosa l’ho patita perché mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l’avessi protetta». A raccontarlo è Giorgia Meloni a Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo, cogliendo l’occasione per raccontare il suo lato più intimo e promuovere il suo libro, Io sono Giorgia, che uscirà prossimamente per Rizzoli.

