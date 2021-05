Giorgia Meloni in lacrime a Verissimo: «Mi hanno augurato di abortire». Silvia Toffanin basita (Di sabato 8 maggio 2021) Giorgia Meloni in lacrime a Verissimo: «Mi hanno augurato di abortire. Da piccola mi chiamavano cicciona». La Leader di Fratelli d’Italia si racconta per la prima volta a Silvia Toffanin in un’intervista ritratto sulla sua vita nel corse del salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. Giorgia Meloni si racconta per la prima volta a Verissimo e per una volta niente politica: la Presidente di Fratelli d’Italia ripercorre la sua infanzia caratterizzata dall’amore per la madre e la sorella, ma allo stesso tempo dal burrascoso rapporto con il padre: «Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 8 maggio 2021)in: «Midi. Da piccola mi chiamavano cicciona». La Leader di Fratelli d’Italia si racconta per la prima volta ain un’intervista ritratto sulla sua vita nel corse del salotto del sabato pomeriggio di Canale 5.si racconta per la prima volta ae per una volta niente politica: la Presidente di Fratelli d’Italia ripercorre la sua infanzia caratterizzata dall’amore per la madre e la sorella, ma allo stesso tempo dal burrascoso rapporto con il padre: «Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @repubblica: Autoritratto di Meloni, la donna che sfida Salvini: 'Sì, io sono Giorgia” - Avvocatocapita1 : Andrò a comprare libri a TorBella in questa libreria! Tor Bella Monaca, la libraia che boicotta il libro di Giorgi… - Dorian221190 : RT @gayit: Giorgia Meloni a Verissimo: 'Non sono omofoba, è falso e verificabile' - huge1961 : RT @aelledesign: Il nuovo libro di Giorgia Meloni che insegna come fare ritocco fotografico come i professionisti - Franz215072382 : RT @LaNotiziaTweet: -