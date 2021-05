Furto in centro, l’ironia della negoziante: “Ladro, se ripassi hai diritto al Golden Ticket” (Di sabato 8 maggio 2021) Un cappello, un mezzero, un copricostume e una fouta (un tessuto di cotone o lino utilizzato in molti paesi del Mediterraneo). È il bilancio del Furto messo a segno da “Perpetua“, negozio molto conosciuto che vende idee regalo e articoli per la casa in via Borfuro, in pieno centro Bergamo. Il Furto è stato denunciato via social dalla titolare, Valentina Dolci, che ha condiviso con i suoi clienti l’accaduto scegliendo la carta dell’ironia: “Se ripassi Ladro/a, entra che hai diritto al Golden Ticket”, ha scritto sulla pagina Instagram dell’attività, riferendosi alla promozione appena lanciata dai negozianti per risollevare il commercio cittadino. “È il Furto nel nostro cortile ieri sera, lo condivido soprattutto in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 8 maggio 2021) Un cappello, un mezzero, un copricostume e una fouta (un tessuto di cotone o lino utilizzato in molti paesi del Mediterraneo). È il bilancio delmesso a segno da “Perpetua“, negozio molto conosciuto che vende idee regalo e articoli per la casa in via Borfuro, in pienoBergamo. Ilè stato denunciato via social dalla titolare, Valentina Dolci, che ha condiviso con i suoi clienti l’accaduto scegliendo la carta del: “Se/a, entra che haial”, ha scritto sulla pagina Instagram dell’attività, riferendosi alla promozione appena lanciata dai negozianti per risollevare il commercio cittadino. “È ilnel nostro cortile ieri sera, lo condivido soprattutto in ...

