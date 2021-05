Firenze, manifestazione contro il coprifuoco. Per il Comune "Evento non autorizzato" (Di sabato 8 maggio 2021) Circa 300 persone si sono radunate ieri sera a Firenze in piazza Santa Croce per partecipare a una manifestazione di protesta contro il coprifuoco , alla quale ha aderito anche il movimento ' Ioapro '. Leggi su lanazione (Di sabato 8 maggio 2021) Circa 300 persone si sono radunate ieri sera ain piazza Santa Croce per partecipare a unadi protestail, alla quale ha aderito anche il movimento ' Ioapro '.

