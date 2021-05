Finale Amici 20, ecco come verrà deciso quest’anno il vincitore del talent (Di sabato 8 maggio 2021) Finora, tra molteplici polemiche, il serale di Amici 20 è sempre stato registrato il giovedì per andare poi in onda il sabato successivo, in prima serata su Canale 5. Questo di fatto ha impedito di fare ricorso al televoto e ci sono state molte proteste per via degli allievi che via via sono stati eliminati per il volere della giuria in studio, quella formata dal Principe Emanuele Filiberto, Stash dei The Colors e Stefano De Martino. Il meccanismo della Finale, tuttavia, sarà diverso. A decidere il vincitore e chi prevarrà di volta in volta nelle varie prove sarà infatti il pubblico, dal momento che l’ultima puntata andrà in onda in diretta e vedrà assegnati anche dei premi extra ad allievi già usciti. Torneranno anche le celebri “carte”, quelle con cui fino a qualche anno fa nelle varie sfide veniva annunciato l’esito del televoto. ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 maggio 2021) Finora, tra molteplici polemiche, il serale di20 è sempre stato registrato il giovedì per andare poi in onda il sabato successivo, in prima serata su Canale 5. Questo di fatto ha impedito di fare ricorso al televoto e ci sono state molte proteste per via degli allievi che via via sono stati eliminati per il volere della giuria in studio, quella formata dal Principe Emanuele Filiberto, Stash dei The Colors e Stefano De Martino. Il meccanismo della, tuttavia, sarà diverso. A decidere ile chi prevarrà di volta in volta nelle varie prove sarà infatti il pubblico, dal momento che l’ultima puntata andrà in onda in diretta e vedrà assegnati anche dei premi extra ad allievi già usciti. Torneranno anche le celebri “carte”, quelle con cui fino a qualche anno fa nelle varie sfide veniva annunciato l’esito del televoto. ...

