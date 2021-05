F1, orario qualifiche GP Spagna 2021: tv, streaming, diretta Sky e TV8 (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto al Montmelò in vista delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato catalano va in scena alle ore 15.00 il quarto capitolo del duello Mercedes-Red Bull sul giro secco del campionato, con Lewis Hamilton e Max Verstappen a confronto per ottenere la miglior posizione di partenza possibile in vista della gara di domani. Hamilton, Bottas e Verstappen sono i grandi favoriti delle prove ufficiali, mentre si profila una battaglia incertissima sul filo dei centesimi per aggiudicarsi un posto nelle prime tre file della griglia. Ferrari sarà protagonista di questa lotta con Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma gli avversari temibili sono numerosi e comprendono sicuramente la Red Bull di Sergio Perez, la McLaren di Daniel Ricciardo, entrambe le Alpine e l’AlphaTauri di ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Tutto pronto al Montmelò in vista delledel Gran Premio di, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato catalano va in scena alle ore 15.00 il quarto capitolo del duello Mercedes-Red Bull sul giro secco del campionato, con Lewis Hamilton e Max Verstappen a confronto per ottenere la miglior posizione di partenza possibile in vista della gara di domani. Hamilton, Bottas e Verstappen sono i grandi favoriti delle prove ufficiali, mentre si profila una battaglia incertissima sul filo dei centesimi per aggiudicarsi un posto nelle prime tre file della griglia. Ferrari sarà protagonista di questa lotta con Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma gli avversari temibili sono numerosi e comprendono sicuramente la Red Bull di Sergio Perez, la McLaren di Daniel Ricciardo, entrambe le Alpine e l’AlphaTauri di ...

